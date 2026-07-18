Le Bassin d’Arcachon est une zone très recherchée pour les garages automobiles ou les agences commerciales du secteur. BH Car, l’un des acteurs majeurs du marché en France, compte, aujourd’hui plus de 65 points de vente BH Car ainsi que neuf centres d’atelier et 13 franchises BH Pare-Brise. Sur la zone arcachonnaise, l’entreprise compte deux adresses, l’une dans la partie sud du Bassin, à La Teste-de-Buch, l’autre, plus au nord, à Audenge, tout proche d’Andernos-les-Bains. Pour BH Car, ce choix d’installer deux franchises guère éloignées l’une de l’autre était une nécessité pour répondre au mieux à la problématique locale. Le constat est limpide : alors que la circulation devient de plus en plus dense sur cette zone, il est très rare qu’une personne du sud du Bassin d’Arcachon décide de faire le tour pour venir dans le Nord du bassin pour y acheter une voiture. L’inverse est bien sûr réciproque.

Pour occuper le terrain et gagner en efficacité, BH Car a décidé de faire confiance à deux jeunes entrepreneurs, Kevin et Nicolas, pour ouvrir les deux points de vente. Un choix pertinent. Kevin, en effet, est ce qu’on appelle un « enfant de BH Car ». C’est Guillaume Herbin, co-fondateur de l’entreprise, qui en parle le mieux : « Tout a commencé avec des clés. Celles d’un parc VO à Bordeaux. Kevin les a tenues le premier. C’était en 2020. Jeune, déterminé, passionné, il découvre l’univers BH CAR, entre livraisons, clients exigeants et voitures à faire briller. » Pendant trois ans, il se donne à fond, apprend toutes les ficelles du métier, s’imprègne de la philosophie de l’entreprise.

C’est là qu’il fait la connaissance de Nicolas, arrivé dans la même agence un an après lui. Ce dernier comptait une première expérience de deux ans comme préparateur esthétique. Il a toujours baigné dans le secteur de l’automobile. Le courant entre les deux passe très vite. Normal entre deux passionnés de voitures motivés par leur métier et par l’idée de grandir au sein de l’entreprise. Ils partagent une vision similaire, celle du travail bien fait, de la rigueur et de l’ambition. Nés tous les deux en 1999, ils se font remarquer par leur envie de bien faire, leur investissement, leur personnalité entière et dévouée. S’il faut faire plus d’heures, ils n’hésitent jamais.

Les responsables de BH Car ne s’y trompent pas, ils tiennent là un duo de pépites qui sort du lot. Il leur semblait évident qu’il fallait leur donner leur chance dès qu’une agence BH Car se libérerait ou qu’il faudrait en lancer une nouvelle. BH Car a toujours eu cette ADN de privilégier les personnes issues de la franchise avant d’intégrer des candidats venant d’autres milieux. Ce système de promotion interne fait partie de la culture de l’entreprise et se révèle très appréciée par l’ensemble du groupe, y compris par les agences qui voient, malheureusement, partir, parfois, leur meilleur élément.

Lorsqu’ils ont eu cette possibilité de reprendre l’agence d’Audenge, les deux potes n’ont pas hésité une seule seconde et ont saisi cette opportunité avec enthousiasme, ambition et détermination. Pour cette reprise, ils décident de rester dans le local d’origine. L’agence ouvre ses portes en septembre 2024. Dans leur business plan, l’idée est d’abord d’investir pour récolter ensuite ce qu’ils ont semé. Leur dynamisme est tel que la clientèle mord à l’hameçon, à tel point qu’ils décident de recruter deux alternants pour les aider dans le développement de la structure locale. Cette stratégie est d’une efficacité redoutable puisqu’en quelques mois, le point de vente d’Audenge s’installe parmi les meilleures agences BH Car de France.

Cette réussite leur donne des idées, notamment celle d’ouvrir une seconde agence au sud du Bassin d’Arcachon, du côté de La Teste-de-Buch. Avec cette seconde agence, ils savent où ils mettent les pieds. Pour tenir la baraque dans cette seconde agence, ils font confiance à Joshua et Raphaël, les deux alternants qu’ils ont formés lors de la reprise du local d’Audenge. Cet atelage est idéal. Comme pour la première agence, les deux entrepreneurs se donnent à fond. Ils aiment se décrire ainsi : « on se lève BH Car, on rêve BH Car. » Avec cette philosophie et la détermination qu’ils montrent chaque jour, ils fédèrent autour d’eux, motivent leurs collaborateurs pour toujours aller plus loin, toujours viser l’excellence, toujours dans ce but de satisfaire les clients et de leur donner envie de revenir vers eux ou leur donner envie de convaincre leurs proches ou connaissances de faire appel à BH Car pour acheter ou vendre leur voiture.

Pour Kevin et Nicolas, la réussite de leur entreprise passe par un investissement sans faille de tous les instants. Ils se rendent disponibles dès qu’un client en a besoin avec cette ambition d’apporter le meilleur des services possible. Toujours très à l’écoute, ils se montrent très précieux pour leurs conseils avisés. Leur connaissance du marché est très appréciée par la clientèle locale. Le duo s’attache à ne proposer que des voitures parfaites sur le plan du suivi, de la traçabilité, avec un carnet d’entretien à jour bien entendu. Ils agissent avec leurs clients comme si c’était avec leur propre famille, toujours avec une totale transparence. Cette franchise peut, parfois, heurter, mais Kevin, Nicolas, Joshua et Raphaël ne voient pas leur démarche autrement que par ce prisme de l’honnêteté dans chaque discussion, chaque dossier. En cas de souci, ils assument toujours leur responsabilité, une attitude qui rassure et séduit.

Les deux agences offrent un panel de services conséquent. Il y a, bien sûr, le dépôt-vente des voitures qui permet de vendre au meilleur prix sans aucun stress. Vous trouverez, aussi, le service de reprise de votre ancienne voiture, lors d’un rachat simple permettant de financer votre nouvelle auto sans crainte. Les deux points de vente disposent aussi d’un service carte grise qui vous simplifie l’ensemble des démarches administratives. Par ailleurs, afin de mieux valoriser votre véhicule, le service de nettoyage redonne de l’éclat à votre modèle aussi bien en extérieur qu’en intérieur.

L’ensemble de ces services, ainsi que celui du financement, sont parfaitement maîtrisés. Les retours d’expérience client sont unanimes puisque les moyennes certifiées sur Google sont de 4,8/5 pour l’agence d’Audenge et 5/5 pour celle de La Teste-de-Buch. Aujourd’hui, les deux points de vente proposent environ 150 voitures de tous les styles à la vente. Ce choix déjà très large devrait grimper à 200 modèles dans les mois à venir. Un signe que cette exceptionnelle aventure humaine vaut le détour. Le duo vise à devenir une véritable référence locale et l’adresse à connaître absolument pour vendre ou acheter une voiture de qualité au bon prix.

BH Car Audenge



2 Impasse Joan Robinson - 33980 Audenge



Tel : 05 47 54 02 50



Site : https://www.bhcaraudenge.fr/

BH Car La Teste-de-Buch



320 Avenue du Parc des Expositions - 33260 La Teste-de-Buch



Tel : 05 57 73 00 14