Depuis son ouverture le 1er août 2013, BH Car a su conquérir les cœurs et la confiance de ses clients. Dans l’histoire de BH, l’agence d’Auray fait partie des premières franchises créées par cette entreprise qui a décidé de miser sur l’intermédiation automobile pour se développer dans toute la France.

L’agence d’Auray a très rapidement su convaincre des nouveaux clients, grâce à son sérieux mais aussi aux services proposés. En effet, BH a décliné, à fil des années, plusieurs services, BH Car, le plus connu, BH Atelier et BH Pare-brise, autant de possibilités qui permettent à cette entreprise de couvrir l’essentiel de la vie d’une voiture, ceci avec toujours les mêmes exigences, celles de la proximité, de l’efficacité et de la fiabilité.

En appliquant les règles de l’immobilier au marché de l’automobile, BH Car a trouvé sa cible. L’agence d’Auray a toujours été l’une des pionnières dans le groupe, l’un des sites pilotes qui a permis le déploiement des filiales BH Atelier et BH Pare-Brise, testées en exclusivité et avec succès, dans cette agence.

Le savoir-faire de BH Car Auray a permis à l’équipe d’évoluer sereinement et de savoir faire face aux difficultés inhérentes du métier de vendeur automobile, notamment lorsqu’une crise économique ou sanitaire éclate. L’agence a su évoluer au fil des années, y compris depuis le 1er août 2023, une date charnière dans l’histoire de l’entreprise. Dix ans après son ouverture, BH Car Auray change de direction, l’ancien propriétaire souhaitant passer la main pour se consacrer au développement de la franchise en France. Pour lui succéder, il fait appel à Kevin Megrez et Thomas Follezou.

Les deux compères ne sont pas des inconnus des clients de l’entreprise. Ce choix est celui de la continuité, celui qui rassure, celui qui fédère. Thomas a intégré BH Car Auray au début de l’aventure, en 2013. Il avait 19 ans. Il a, par son excellent travail, contribué à développer tout le côté commercial de la société. Kevin, lui, avait 23 ans quand il rejoint le navire en 2016. Il est embauché, alors, pour intégrer l’atelier et participer au lancement de la filiale BH Car Atelier. Un pari exceptionnel, puisque l’agence d’Auray sert de poisson pilote pour ce nouveau service.

Entre les deux, le courant passe très rapidement. Leurs profils sont complémentaires et ils se sont parfaitement adaptés à la philosophie de l’entreprise. L’un a ce côté commercial essentiel à la bonne réussite de l’entreprise, l’autre a ce côté plus technique qui lui permet d’apporter une véritable expertise sur tous les aspects d’une voiture. Rien ne lui échappe, vous pouvez en être certains.

En décidant de s’unir pour reprendre l’entreprise, ils savaient qu’ils ne partaient pas dans l’inconnu. D’ailleurs, leur première décision forte a été de conserver l’ensemble des effectifs de chaque filiale. Par exemple, pour BH Atelier et Pare-Brise, c’est un mécanicien et un apprenti qui sont de la partie. Pour BH Car, un alternant et une secrétaire sont confirmés. Pour Kevin et Thomas, « c’est une suite logique. Les équipes restent les mêmes, ainsi, rien ne change pour la clientèle. »

Les deux ont connu la croissance de ce garage dans lequel ils ont, eux-aussi, grandi. Au lancement, en 2013, l’agence occupait un local de 50m2 seulement. Aujourd’hui, treize ans plus tard, elle s’est posée dans un centre de plus de 1000m2 avec un parking extérieur et tout l’espace nécessaire pour accueillir la clientèle et exposer les voitures mises en vente. BH Car Auray, en tant que franchise pilote du réseau BH, a profité de toutes les évolutions technologiques et de toutes les avancées proposées par la maison-mère pour proposer des services multiples et bien maîtrisés.

Les nouveaux propriétaires ont ainsi pu perpétuer ce qui a si bien fonctionné depuis l’origine de l’entreprise, tout en apportant leur petite touche personnelle. L’accueil client, par exemple, est optimal. Les retours d’expérience certifiés le prouvent facilement et mettent en avant la qualité des conseils proposés par la société bretonne, la qualité des services, le côté profondément humain aussi, essentiel pour Thomas et Kevin.

A l’heure actuelle, BH Car Auray propose environ 70 voitures à la vente, aussi bien des utilitaires que des automobiles de particulier. Ces modèles doivent avoir moins de 10 ans et moins de 150.000 kilomètres. Fortement ancrée localement, l’entreprise cultive un esprit familial fort, reste très proche de sa clientèle et se distingue par la qualité, la fiabilité et le sérieux de ses services.

Où trouver BH Car Auray ?

10 rue George Pompidou, 56400 Pluneret

Tel : 02 57 62 02 89

Site : https://bhcar.fr/agences/bhcar-auray57