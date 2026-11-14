Le constructeur anglais n’est pas étranger à l’électrification de ses véhicules, mais il s’agit là de son premier modèle 100% électrique. Présenté avec une discrétion somme toute relative, la Bentley Torcal vient d’ajouter une nouvelle motorisation chez Bentley, qui accessoirement devient la plus puissante de l’histoire de la marque. Le Torcal a une vocation urbaine et propose même sa propre signature sonore. Son prix débute à partir de 227,600 euros ou 261,800 euros pour la version S, plus puissante.

Esthétiquement, la Bentley Torcal est un SUV de cinq mètres de long (le plus court de la gamme actuellement) qui repose sur la plateforme PPE du groupe Volkswagen et propose une architecture 800V ainsi qu’un châssis technique, avec suspension active et amortisseurs adaptatifs. Il est plutôt bas et à la silhouette musclée et élancée. Sa face avant est entièrement nouvelle, avec une immense calandre rétroéclairée à motif diamants, au-dessus de laquelle trône le nouveau logo de la marque (utilisé pour la première fois sur un modèle). La signature lumineuse à l’avant est fine et compacte, mais reconnaissable et utilise toutes les dernières technologies d’éclairage. La face arrière est quant à elle particulièrement réussie, avec des phares horizontaux surplombant un insert noir de part et d’autre du véhicule, comme si le coffre était creusé.

Dans l’habitacle, le luxe et le confort Bentley sont à la hauteur des attentes. Toutefois, on découvre une nouvelle planche de bord plus épurées, davantage centrée sur le conducteur et sur l’humain. L’absence d’écran côté passager est une véritable prise de position. Avec un empattement généreux et de nombreux nouveaux matériaux, les occupants prennent place dans un cocon soyeux avec des sièges aux multiples réglages. La banquette arrière 3 places peut être rabattue électriquement (une première pour le constructeur). Bentley annonce une autonomie de 600 km (cycle WLTP), de quoi rivaliser sereinement avec ses concurrents directs. Le volume de chargement est de 460 litres (+90 litres de «frunk»).

Au lancement, Bentley propose le Torcal standard et une version S, qui nous intéressera ici. Sous le capot du Torcal S, on retrouve deux moteurs électriques synchrones, développant une puissance cumulée allant jusqu’à 888 chevaux et un couple de 1350 Nm (ici aussi, un record). Cette version ainsi équipée permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et de rouler jusqu’à 260 km/h. Les quatre roues sont directrices, pour simplifier toutes les manœuvres.

Fiche technique (Bentley Torcal S)