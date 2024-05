Beaujolais Cars Event, Passion, Sportivité, élégance & exclusivité.

L’édition #4 du Beaujolais Cars Events s’annonce prometteuse et toujours plus exclusive de part la qualité des participants et des partenaires qui souhaitent exposer lors de cet événement privé et unique en France. Raul Marchisio sera notre invité pour cette journée exceptionnelle qui se déroulera le 2 Juin 2024 de 9h à 19h.

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez valoriser votre savoir faire lors de cette édition du BCE #4.

L’organisation vous propose des packs pour accueillir de la meilleure façon qu’il soit vos clients et futurs clients.

Lieux d’exposition Chateau de Beauchamp (La Chapelle de Guinchay)

Le Beaujolais Cars Events vous propose une visibilité supplémentaire d’un an sur le groupe privé, les différents flyers liés à l’événement et un sponsoring permanent :

• Annonces vendeurs et publicités réservées aux professionnels sur la page privée du groupe BCE durée 1 an à compter du 02/06/2024

• Affichage flyers / publicité BCE #4 02/06/2024

• Diffusion écran géant le jour de l’évènement

• Tarif 250 €