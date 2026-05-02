Tous les constructeurs dans le monde font face à des complexités évolutives, et se doivent d’évoluer en permanence. Cette nouvelle Audi RS5 Avant en est le parfait exemple, en ce qu’elle incarne parfaitement la sportivité de la RS5, tout en devenant la première Audi hybride-rechargeable portant le badge RS. Son prix est de 118,000 euros (pour la berline) et 119,500 euros (pour le break) et cerise sur le gâteau : elle échappe au malus écologique de 80,000 euros contrairement à sa sœur RS3 «compétition Limited” (qui a certes le mythique 5 cylindres mais 240 chevaux en moins, cela dit au passage).

Parlons un peu design avant toute chose. Plus large, sa silhouette est indéniablement agressive, avec la calandre SingleFrame en nid d’abeille, les échappements ovoïdes ou encore une lunette arrière inclinée qui s’intègre subtilement au hayon. La nouvelle signature lumineuse exclusive en damier (de toute beauté) accentue le dynamisme recherché par la marque. Le châssis 10% plus rigide va en ce sens. Hybride-rechargeable par nature, la nouvelle RS5 repose sur une plateforme 400V. Pour celles et ceux qui sont pointilleux, sachez que la version break pèse un peu plus lourd (2370 kg) que la version berline. Heureusement que les disques carbone-céramique sont proposés en option.

Dans l’habitacle, Audi mise sur la sportivité jusque dans les détails : volant en cuir Nappa, affichages RS dédiés ou encore éléments en aluminium brossé. Aussi, les sièges sport à surpiqûres en nid d’abeille qui ont fait la renommée des intérieurs de la marque aux anneaux sont de la partie. L’intérieur est un véritable univers sculpté à votre image. L’auto possède une batterie de 25,9 kWh, et une autonomie en tout-électrique de 83 km. La version break vous offre tout l’espace nécessaire pour chaque projet de vie.

Sous le capot, Audi a fait le choix audacieux de conserver un V6, pour le plus grand plaisir de ses clients. En revanche, ce dernier est hybride car épaulé d’un moteur électrique, qui lui permet de développer une puissance totale de 639 chevaux pour un couple de 825 Nm. Sur ce point il n’y a rien à dire : la puissance est au rendez-vous. Le bloc est associé à une transmission Tiptronic à 8 rapports, avec une répartition des masses variable selon les situations de conduite. Autre innovation technique et pas des moindres, la transmission intégrale Quattro est ici équipée de Torque Vectoring, pour offrir toujours plus de sensations au volant.

Fiche technique (Audi RS5 Avant)