Le constructeur d’Ingolstadt semble en pleine ébullition en proposant des nouveautés à tout-va. En revanche, cette nouvelle et troisième génération du bon vieux Audi Q7 s’est tout de même fait attendre depuis un long moment (2015 exactement). C’est probablement la raison qui a poussé Audi à conserver un unique bloc diesel au lancement, pour ne pas trop dépayser. Le nouveau Q7 est disponible à la commande à partir de 99,150 euros, avec des livraisons prévues pour le mois d’Octobre 2026.

Cette troisième génération du Q7 ne bouscule pas les codes établis, tout en adoptant le nouveau langage esthétique de la marque aux anneaux. Le point le plus parlant est probablement les nouvelles signatures lumineuses à l’arrière comme à l’avant, particulièrement modernes et réussies (avec des clignotants qui se projettent au sol la nuit pour davantage de visibilité). On retrouve aussi une face avant imposante, sublimée par la nouvelle calandre SingleFrame. À l’arrière, un fin bandeau lumineux suit le hayon sur toute sa largeur et renforce l’immense diffuseur accueillant les sorties d’échappement.

Dans l’habitacle, le confort et l’espace restent de toute évidence les préoccupations majeures de cet SUV proposé en 5 places de série (6 ou 7 places en option). Les matériaux utilisés sont de qualité, l’habitacle bi-ton du modèle de présentation met en exergue cet espace accru, tandis que les occupants pourront profiter d’un nouveau toit panoramique opaque et éclairé (disponible de série avec la finition haut-de-gamme Avus). La planche de bord regroupe deux écrans (dont un panoramique et incurvé), tandis que le passager avant peut quant à lui jouir d’un troisième. Seul petit bémol dans la configuration 5 places : le volume de chargement baisse légèrement et passe à 670 litres. Aussi, Audi promet jusqu’à 80 km en tout-électrique grâce à son système de micro-hybridation, ce qui n’est pas négligeable.

Côté motorisation, Audi ne propose pour le moment qu’un unique bloc V6 3,0 L diesel avec micro-hybridation 48V (un bloc compatible avec le carburant HVO, qui utilise de l’huile végétale recyclée). Ce dernier développe 299 chevaux pour un couple de 630 Nm. Ce moteur se voit associé à une boîte Tiptronic à 8 rapports, tandis que la transmission intégrale permanente Quattro est proposée de série. Des motorisations hybrides rechargeables (qui existent déjà sur le Q7 actuel de seconde génération) sont prévues dès le début 2027.

Fiche technique (Audi Q7)