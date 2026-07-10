Très peu de temps s’est écoulé depuis la présentation du Concept C et celle de l’Audi Nuvolari. Voilà pourtant que la supercar allemande rend une nouvelle fois hommage au pilote italien Tazio Nuvolari en présentant officiellement en marge du Grand Prix de F1 de Monaco la Nuvolari. Après tout, Audi sera présente en Formule 1 et se devait d’avoir un véhicule porte-étendard, avec un design dicté par la performance et l’efficacité. Il n’y aura que 499 exemplaires de l’Audi Nuvolari avec des livraisons prévues début 2027, et les prix sont pour l’heure inconnus. Audi ne l’évoque pas, mais difficile de ne pas y voir là la remplaçante officieuse de l’Audi R8.

Nous sommes face au premier modèle de la marque d’Ingolstadt à incarner la nouvelle philosophie de design, inauguré par le Concept C (il s’agit néanmoins d’un modèle de pré-production, mais probablement proche de la version définitive). La carrosserie entièrement en carbone dénote un capot plongeant, au bout duquel une face avant singulière éclate, avec sa calandre Vertical Frame composée de 64 tuiles, intégrée dans un bouclier tout en verticalité. De côté, un œil averti pourrait presque y reconnaître les “sideblades” noirs caractéristiques de l’Audi R8. Nul besoin de lunette arrière, tandis qu’un aileron adaptatif à trois positions renforce le dynamisme. L’auto possède des disques de frein en carbone dérivées de la Formule 1. Tout comme la teinte titanium, inspirée de la monoplace Audi.

Dans l’habitacle, Audi mise sur un minimalisme sportif. L’alcantara y règne en maître. Une immense colonne centrale sépare l’habitacle en deux, marquant une véritable limitation entre conducteur et passager. Toutes les fonctions essentielles sont placées directement dans le champ de vision du conducteur. La simplicité de l’habitacle rimerait presque avec le brutalisme, nous en voulons pour preuve les grilles d’aération striées ou encore le design des poignées de porte. La Nuvolari possède une batterie de 7,3 kWh, entièrement dédié à la performance.

Sous le capot, on retrouve un V8 4,0 L bi-turbo hybride suralimenté dérivé de la Lamborghini Temerario (faire partie du groupe VW a du bon) qui développe ici 1001 chevaux. L’Audi Nuvolari intègre le nouveau système de transmission intégrale Quattro Predictive Ride (qui préfigure l’avenir du système Quattro). En matière de performances, la Nuvolari est supérieure à sa cousine italienne : 2,6 secondes à peine pour le 0 à 100 km/h. Aussi, elle peut atteindre les 350 km/h.

Fiche technique (Audi Nuvolari)