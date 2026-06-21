Le constructeur anglais Ariel Motor Company est réputé pour ses sportives atypiques, très légères et performantes et le plus souvent ouvertes à l’air libre pour une sensation de liberté décuplée. En 2026, le constructeur fête les 25 ans d’existence de son modèle phare, l’Atom, et a développé pour l’occasion la plus puissante Atom jamais créée : Ariel Atom 4RR. Chaque exemplaire sera créé à la commande et en quantité limitée (sans pour autant préciser combien le constructeur désire en construire ? 25 serait une idée). Un monstre de 532 chevaux qui vous coûtera au moins 240,000 euros.

Les sensations au volant de l’Atom 4RR est la priorité principale du constructeur de Crewkerne. Le nouveau modèle utilise pour la première fois un châssis renforcé au bronze, particulièrement adapté à un usage sur circuit, et de nombreux éléments en fibre de carbone. On retrouve cette silhouette reconnaissable, avec un long capot qui se termine par un aileron au ras du sol, des petites roues freinées par des disques ventilés et des étriers AP Racing à 4 pistons, un immense aileron arrière. Avec un peu d’imagination, elle ressemble presque à une monoplace moderne.

Quid de l’habitacle à ciel ouvert (nécessitant probablement de bien se couvrir et de porter un casque, au cas où) ? Premièrement, peut-on réellement parler d’intérieur confortable ? Pas sûr, vu que tout est minimaliste et concentré sur les besoins du pilote. N’oublions pas que les Atom sont construites pour les sensations sur circuit avant tout. Le conducteur peut d’ailleurs opter pour trois niveaux de cartographies moteurs, correspondant à des niveaux de puissance différents) ainsi qu’à 11 niveaux d’ABS différents !

Mécaniquement parlant, on retrouve un bloc 4 cylindres 2,0 L turbo d’origine Honda, qui a été retravaillé par les ingénieurs anglais. Ce dernier développe 532 chevaux pour 550 Nm de couple. Avec son poids contenu à 657 kg à peine (elle se rapproche petit à petit du ratio 1kg/ch), l’anglaise revendique des performances dignes d’une supercar : 2,4 secondes pour le 0 à 100 km/h (et 5,1 secondes pour atteindre 160 km/h). De plus, elle peut rouler jusqu’à 281 km/h. Plutôt surprenant, a fortiori lorsque l’on sait qu’un simple casque vous sépare des éléments.

Fiche technique (Ariel Atom 4RR)