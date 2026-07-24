Adrien Rinnert n’avait que 21 ans quand il s’est lancé à son propre compte en créant AR AUTO Design. Le jeune entrepreneur n’avait qu’une année d’expérience professionnelle après avoir effectué des études de peintre en carrosserie. Volontaire et très efficace, il prend rapidement son envol pour monter sa micro-entreprise de nettoyage et de lustrage automobile. Pour commencer, son premier local se trouve... dans le sous-sol de la maison familiale. Là, il reçoit ses premiers clients séduits par la qualité de son travail et son art de préparer admirablement leur voiture, de les magnifier.

Il faut dire qu’Adrien est perçu comme un avant-gardiste dans son domaine de prédilection. À l’affût des nouvelles techniques, toujours curieux de découvrir celles-ci et de les maîtriser à la perfection. Celle du detailing l’attire énormément. Il la trouve nettement plus avantageuse car au lieu de réparer et calfeutrer comme la peinture automobile, cette technique permet de proposer un service de nettoyage complet, de lustrage, de polissage complet et parfait de la voiture.

Adrien est un amoureux des voitures, des belles, des sportives, des prestigieuses. Il leur voue un véritable amour qui fait qu’il entend les bichonner. Sa philosophie est simple : « plutôt que de faire un travail ponctuel pour cacher les défauts, je privilégie un travail complet et irréprochable sur toute la voiture. » Dans ses mots, on sent cet amour, cette passion pour l’automobile, pour le beau. En se perfectionnant dans cette technique du detailing, le jeune patron self-made man gagne en notoriété, surfe sur un bouche-à-oreille excellent pour se développer et grandir. Ses clients aiment passer par lui quand ils décident de mettre en vente leur voiture, heureux de retrouver leur modèle comme neuf et donc de pouvoir en obtenir un meilleur prix.

Aimant échanger avec ses clients, Adrien, très à l’écoute, rebondit sur ce constat et développe un nouveau service en 2023 : la vente de voiture. AR AUTO voit le jour en octobre 2023. Ce nouveau challenge l’oblige à évoluer et à s’installer dans un nouveau local pour disposer d’un show-room de 200m2 et des bureaux. Lui, le passionné du monde de l’automobile, se sent comme un poisson dans l’eau. Il s’y est toujours projeté depuis qu’il est enfant, quand il rêvait d’avoir son propre garage. Il adore la compétition automobile, voue une véritable admiration aux sportives de caractère. Pendant son enfance et son adolescence, il n’a que ça en tête, les voitures, les courses. Cette passion dévorante pèse sur son niveau scolaire, lui qui ne désirait qu’une chose, travailler dans le milieu de l’automobile, d’être son propre patron dans son garage. Dans sa tête, son itinéraire est tracé.

Lorsqu’il ouvre donc son propre garage, Adrien ne refuse aucune voiture. Il accepte de vendre des véhicules standards comme des autos plus premium. Bien sûr, quand il a la chance qu’un client lui confie la vente d’une Porsche ou d’une marque de grande classe, il prend un vrai plaisir à les mettre en avant. Dans son business plan, il s’était donné cinq ans pour devenir un spécialiste du dépôt-vente de véhicules premium. Il ne lui aura fallu qu’une seule année pour atteindre cet objectif, un signe de l’excellence de son travail et de l’indice de satisfaction très élevé de ses clients. D’ailleurs, aujourd’hui, 80% des voitures en dépôt-vente sont des véhicules de sport. Il reste ainsi fidèle à son ambition.

AR AUTO en pleine croissance, Adrien Rinnert n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Il fait la rencontre d’un autre entrepreneur alsacien qui lui propose un complément d’activité à travers un service de conciergerie à développer. Ce contact est également propriétaire d’un bâtiment situé juste à côté des concessionnaires Ferrari et Porsche, proche de cette conciergerie et dispose de bureaux qui ne demande qu’à être occupé. Adrien, en juillet 2025, décide donc de déménager ses locaux et s’installe ainsi à Sausheim, à quelques kilomètres de Mulhouse mais aussi dans un axe stratégique, proche des frontières allemandes et suisses. AR AUTO se pose donc dans un nouvel environnement, un local confidentiel et accessible uniquement sur rendez-vous.

Il conserve, bien sûr, son service d’intermédiation sur-mesure, hyper fiable, avec une garantie optimale grâce à une sélection des modèles proposés. En plus du dépôt-vente, AR AUTO propose de la recherche personnalisée Porsche, son domaine de prédilection. Grâce à son partenariat avec ACC Conciergerie, il développe et propose également un service de conciergerie haut de gamme comptant jusqu’à 70 emplacements disponibles sept jours sur sept et 365 jours par an. Un service all-inclusive qui séduit une clientèle toujours plus intéressée par tout ce que propose Adrien et par son efficacité permanente pour satisfaire leurs exigences.

Ambitieux, il est constamment en quête de nouvelles évolutions. La dernière en date est de proposer, avec Ennio, la vente de motos. Ami d’enfance et passionné par celles-ci, il est guidé par les mêmes valeurs que celles d’Adrien : passion, connaissance et transmission. Des conditions indispensables pour comprendre son client et répondre à ses besoins.

Afin de se faire mieux connaître, l’entrepreneur a de la suite dans les idées. Par exemple, il a créé un club pour organiser des événements, des sorties ou des moments collectifs sur des circuits automobiles destinés aussi bien pour les professionnels que pour les propriétaires de modèles de prestige désireux de se retrouver entre passionnés pour un instant inoubliable.

Avec ses multiples activités et services, Adrien a parfaitement compris que plus il donnait de sa personne, plus il se faisait connaître et plus son entreprise deviendrait incontournable. Heureusement pour lui, il n’avance pas seul dans cette folle aventure puisque Juliette, sa compagne, est également de la partie. Elle s’occupe de tout ce qui touche à la communication, aux visuels, aux différents posts. Le couple est déterminé et passionné. Ça aide à se différencier de la concurrence, ça aide, aussi, à bien comprendre les moyens à mettre en avant pour faire toujours mieux. Il s’est également entouré d’Ennio qui, en plus d’être responsable du pôle moto, est un photographe talentueux. Il s’occupe de faire les photos des différentes voitures, de les mettre en avant d’une façon artistique et très haut de gamme. Que ce soit pour le site internet, pour les différentes plateformes ou pour les réseaux, le contenu se veut à l’image de l’entreprise : qualitatif, professionnel et premium.

AR AUTO se montre disponible à chaque instant pour faire face aux demandes toujours plus nombreuses. Cette équipe fonctionne à trois, distillant son savoir-faire, son enthousiasme de tous les instants, sa passion, afin de vous rendre la vie meilleure.

AR AUTO

10 rue Alcide de Gasperi - 68390 Sausheim

Tel : 06 75 72 58 98

Site : https://www.arauto.fr/

Instagram : arauto.fr

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LinkedIn : AR AUTO / Adrien Rinnert