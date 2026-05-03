Ouverte depuis quelques mois seulement, Agency Car Montbéliard a très rapidement su séduire la clientèle en recherche de voiture ou en quête de mise en vente de leur automobile. C’est à Brognard, dans une zone industrielle récente au fort potentiel, que cette nouvelle agence affiliée au réseau Agency Car s’est installée.

À sa tête, Alexandre et Céline Parisot ont décidé de changer de vie et de se lancer en couple pour vivre une aventure humaine forte. Comme ils nous l’expliquaient, « c’est un projet de vie pour nous. Nous sommes originaires de la région et avons une passion commune pour le monde de l’automobile. » Avant de changer de cap et s’orienter vers le monde de la vente automobile, le couple a acquis une solide expérience de la vie professionnelle. Céline maîtrise parfaitement le côté vente, elle qui dirigeait une agence immobilière pendant plus de quinze ans. À son compte dès l’âge de 20 ans, elle a accompagné la vente de plus de 900 maisons au cours de son parcours. Reconnue pour son professionnalisme et son sens du relationnel, elle maîtrise parfaitement l’écoute client et la négociation. Ses excellents résultats ont laissé des souvenirs impérissables à l’ensemble de ses clients.

Alexandre, quant à lui, est un pur passionné de mécanique depuis sa plus tendre enfance. Très jeune, il nourrissait un véritable amour pour le milieu de l’automobile en particulier pour les voitures de la marque Audi ainsi que pour les « Youngtimers. » Ses connaissances sont d’un très haut niveau et rien ne lui échappe quand il découvre une voiture. Comme tout bon passionné, il en a possédé beaucoup, jusqu’à cinq simultanément. Il a su transmettre facilement sa passion à Céline. Les deux, mari et femme, affichent des profils hyper complémentaires sur le plan professionnel. Si Céline a un côté commercial hyper développé, Alexandre, lui, sait comment gérer des équipes de par son passé de manager d’équipes industrielles en Suisse. Il est parfait dans tout ce qui touche à l’organisationnel, sans oublier, bien entendu, son expertise automobile au-dessus de la moyenne.

Lorsqu’Alexandre affronte une période professionnelle plus délicate, il décide de changer de braquet et s’ouvrir de nouvelles portes. Il s’imagine se lancer dans le milieu de la vente automobile, un projet qui séduit assez facilement Céline, enthousiaste à l’idée de partager cette aventure avec son mari. Ils étudient les différentes possibilités qui s’offrent à eux et décident de miser sur le réseau Agency Car, un réseau qui mise sur un état d’esprit familial, convivial, sur l’accueil client, être à l’écoute, réactif. L’autre atout qui a convaincu le couple, c’est que ce réseau voue une véritable culture pour les véhicules premiums, un domaine que les deux connaissent très bien.

Avec Agency Car, Céline et Alex sont sereins. Cette franchise mise sur un service de vente clé en main pour les acheteurs mais également les vendeurs. Tout est pris en charge, de l’expertise de votre voiture à sa mise en vente, de l’achat, du financement mais également de la livraison si besoin est. Chaque voiture est révisée, contrôlée selon un processus rigoureux de 120 points de contrôle et garantie jusqu’à 48 mois après l’achat. L’ensemble de ces détails plaisent aux époux qui décident donc de sauter sur l’occasion et de se poser dans leur région d’origine, à Brognard, à quelques kilomètres de Montbéliard.

L’agence a ouvert ses portes en décembre dernier. Les rôles sont bien établis. D’un côté, Céline prend naturellement en charge le développement commercial de la société. Alex, lui, fort de son expertise mécanique et de son œil avisé, sélectionne les véhicules avec exigence et passion. Il s’imagine à la place de l’acheteur, il voit chaque modèle comme une voiture qu’il aimerait acheter. La force de ce duo très chaleureux, c’est sa polyvalence et son osmose totale. Les deux s’investissent à fond aussi bien dans la gestion des mandats que dans le suivi des clients.

D’ailleurs, les premiers clients sont d’un avis unanimes sur l’expérience Agency Car Montbéliard. Tous louent la qualité de l’accueil, l’écoute du couple, les conseils judicieux prodigués et surtout, ce climat de confiance qui s’installe très rapidement, dès les premiers échanges. Il faut dire que le cadre est agréable puisque l’agence vous reçoit dans un showroom de 300m2, très bien organisé, d’un raffinement qu’on ne peut qu’apprécier. Les voitures en vente sont exposées dans un cadre soigné. Lorsque vous vous rendez dans ce local, vous serez reçus « comme à la maison », avec le sourire et cette bienveillance qui caractérisent si bien Céline et Alexandre.

Originaires de la région, ils connaissent parfaitement le tissu local et n’ont pas besoin d’un temps d’adaptation pour connaître les us et coutumes locaux. Au contraire, ils vous offrent cette sensation de proximité rassurante qui vous permet d’avancer sereinement dans vos démarches. Ode aux amateurs de belles voitures, Agency Car Montbéliard a pour ambition de devenir une véritable référence de la vente automobile dans la région. Le couple ambitionne de créer un lieu où les amateurs de belles automobiles aiment se retrouver, échanger et concrétiser leurs projets en toute confiance. Leur priorité est de vous satisfaire, pas de vous mettre la pression, bien au contraire. À terme, ils seraient intéressés pour ouvrir une seconde agence. Un signe de leur investissement et de leur passion.

Où trouver Agency Car Montbéliard ?

1680 Allée Henri Hugoniot - 25600 Brognard

Tel : 0381323868

Site : https://belfort.agencycar.fr/