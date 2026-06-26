Agency Car Chambéry

Le réseau Agency Car a le vent en poupe. Toujours en plein développement, la franchise accueille un nouveau point de vente, cette fois-ci situé du côté de Chambéry. Ouverte le 1er novembre dernier, l’agence chambérienne a vu le jour sous l’impulsion de deux passionnés du monde de l’auto et de la moto, Kenan Levasseur et Alexis Thibert.

Les deux compères ont des parcours différents mais sont très complémentaires et unis par la passion des engins motorisés. Si vous vous rendez rue des Barillettes, à Saint-Alban-Leysse, à quelques kilomètres de Chambéry, au pied du Parc Naturel des Bauges, dans un cadre magnifique, vous ferez connaissance facilement avec les deux entrepreneurs qui se lancent dans cette belle aventure. Kenan, 37 ans, a grandi dans un milieu où entreprendre était la règle, ses parents ont toujours agi dans ce sens. Originaire du Mans, il fait ses premiers pas professionnels en mécanique puis bifurque dans la restauration. Dans ce secteur, il est amené à quitter sa région, à découvrir la France, passant par Clermont-Ferrand pour finir en Savoie, du côté de Saint-Jean-de-Maurienne où il découvre les beautés de la région. Il devient directeur général pour une grande enseigne de fast food pendant plus de quinze ans. Mais c’est également un vrai passionné de sport automobile. Quand on grandit dans une ville comme Le Mans, il est impossible d’échapper à cette passion. Encore plus quand on suit son père partout, tous les week-ends, sur les circuits de kart. Il était, sans aucun doute, écrit que Kenan trouverait sa place dans le monde de l’automobile, lui qui, pour l’anecdote, est né... sur le circuit des 24 heures du Mans.

Alexis, son binôme et associé, est un Lyonnais, dingue de sport mécanique. Son parcours est riche, à commencer par des études de pharmacie avant de changer de voie pour s’imposer dans la vente de matériel sportif ainsi que dans le management d’équipe. Son relationnel avec les clients est excellent, son sens de l’écoute et ses conseils toujours très appréciés.

Les deux n’étaient, a priori, pas faits pour se rencontrer ou partager un projet ensemble. Le point de départ de cette relation se trouve sur un parking, le parking partagé entre le restaurant géré par Kenan et le magasin où travaillait Alexis. Ce parking marque le début de leur histoire commune. Amenés à se croiser, se parler pour diverses raisons, Kenan et Alexis, au fil des discussions qui deviennent moins pro mais plus amicales, se rendent compte qu’ils partagent la même passion pour le milieu de l’automobile. Dynamiques, l’esprit ouvert et alerte, ils décident de s’ouvrir à de nouveaux horizons, ensemble, en se lançant dans le milieu de l’automobile à travers le développement d’une société de detailing auto.

Novices dans ce secteur, tout comme dans la création d’une entreprise, le duo apprend à se connaître et à travailler ensemble. Ce n’est jamais simple de passer d’une relation de potes à une relation professionnelle. Le passage se fait en douceur, sans souci tant les deux personnalités sont complémentaires. Ils découvrent un milieu au potentiel important. Enthousiastes, ambitieux également, à l’écoute de leurs clients, ils font évoluer leur structure initiale pour proposer des voitures en vente. Un premier pas décisif avant le vrai départ, celui de l’été 2025.

Conscient que le challenge de la vente automobile est énorme, ils cessent l’activité detailing l’été dernier avec une idée en tête : consacrer tout leur temps pour relever le défi de la vente auto. En étudiant toutes les solutions possibles sur ce marché concurrentiel, le duo s’oriente vers Agency Car, une franchise aux valeurs humaines fortes, à l’ADN très portée sur le côté sportif et proposant des services premium et modernes. Ces points séduisent Kenan et Alexis et les incitent à s’adosser à cette marque pour développer leur structure avec plus de facilité. Les deux aiment l’esprit de compétition, ce qui les aide pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Cela leur rappelle les courses motos sur circuit (pour Kenan) ou la compétition automobile (pour Alexis).

Avec Agency Car, ils trouvent une entreprise qui a la tête sur les épaules, qui les accompagne dès le début pour les guider à s’installer et éviter tous les pièges d’une agence qui s’ouvre sans expérience. Se connaissant parfaitement, les deux entrepreneurs se répartissent les tâches en fonction de leurs qualités respectives. La partie commerciale est la chasse gardée d’Alexis tandis que Kenan s’occupe de la gestion et de l’administratif. Ouverte le 1er novembre dernier, l’agence chambérienne tourne déjà à plein régime. Deux agents commerciaux ont d’ailleurs rejoint l’équipe alors qu’un alternant devrait arriver en septembre prochain.

Les débuts sont plus que prometteurs et rassurent le duo qui propose déjà plus de 60 véhicules à la vente. Dans le lot, vous retrouvez beaucoup de sportives, des Porsche, des modèles de collection mais également, passion oblige, une bonne quinzaine de motos. Bien entendu, chaque véhicule mis en vente doit respecter la charte mise en place par Agency Car, à savoir, ayant roulé moins de 150.000 kilomètres, avec un prix de plus de 15000€, disposant d’un suivi traçable et sérieux ainsi que d’un entretien à jour et limpide. Spécialisée dans la vente de voitures premium, Agency Car insiste sur le sérieux et le professionnalisme de ses collaborateurs. Kenan et Alexis correspondent parfaitement à ces critères. Ils s’identifient totalement à la philosophie de l’entreprise de favoriser les transactions entre particuliers en s’occupant de tout de A à Z, du début à la fin de la transaction.

Pour ces deux passionnés, l’idée est de vous faciliter la vie, que vous soyez acheteur ou vendeur. En s’occupant de toutes les démarches, ils visent à vous garantir de faire le bon achat qui vous correspond et, à contrario, la bonne vente au prix voulu. Dans leur local de 510m2 de Saint-Alban-Leysse, ils disposent d’un show-room très attractif. Ils peuvent ainsi proposer un service de conciergerie de qualité, un service actif en fonction de la demande qui peut, selon les périodes, être très forte dans une région qui est reconnue comme un grand bassin du marché de l’automobile prestigieuse. Enthousiastes, ambitieux, totalement investis pour faire grandir l’agence chambérienne, Kenan et Alexis veulent devenir, à terme, des acteurs clés de la vente automobile premium dans la région. Au regard de leur début, ils ont de grandes chances de réussir ce magnifique défi.

Agency Car Chambéry

94 Rue des barillettes - 73230 Saint-Alban-Leysse

Tel : 04 79 36 56 92

Site : https://chambery.agencycar.fr/contact