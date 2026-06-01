AEH a connu plusieurs vies. Mais parler de « chance » serait réducteur. C’est avant tout la personnalité de son fondateur, Laurent, qui a permis à cette entreprise mouginoise de se réinventer, et de donner un nouveau souffle à une aventure débutée il y a plus de 30 ans.

AEH – pour « Alarme Électricité Hifi » – est une référence dans le paysage automobile des Alpes-Maritimes. Avant de créer sa société, Laurent fait ses armes pendant deux ans chez l’un des plus grands revendeurs et installateurs d’autoradios du sud de la France. Une immersion totale dans un métier alors en plein essor, à une époque où l’équipement audio automobile nécessitait un véritable savoir-faire.

En 1994, fort de cette expérience, il décide de se lancer et fonde AEH. Spécialisé dans l’installation d’équipements automobiles, notamment audio, il s’impose rapidement comme un expert incontournable. À cette époque, les constructeurs n’intégraient pas encore les équipements modernes que l’on connaît aujourd’hui. Pour obtenir une installation de qualité, il fallait faire appel à des professionnels aguerris. AEH en faisait partie.

Installation de sonos haut de gamme, pose d’enceintes, intégration de systèmes spécifiques… Rien ne résistait à Laurent. Chaque prestation était réalisée avec exigence, précision et un profond respect de la parole donnée.

Car Laurent est un homme de conviction. Un professionnel droit, pour qui un engagement n’est jamais pris à la légère. Transparence, rigueur et honnêteté ont toujours guidé son travail. Cette exigence lui a permis de bâtir une réputation solide, notamment auprès d’une clientèle exigeante, propriétaire de véhicules prestigieux tels que Ferrari ou Porsche.

Mais le secteur évolue. Les constructeurs intègrent progressivement des équipements complets dans leurs véhicules, bouleversant ainsi l’activité des spécialistes de l’installation. Une transformation difficile pour beaucoup… mais pas une fatalité pour AEH.

En 2019, Laurent prend une décision majeure : réorienter complètement son activité. Un choix courageux, marqué notamment par une restructuration importante de son équipe. D’une activité atteignant jusqu’à 2 500 véhicules équipés par an, AEH passe à environ 400. Un tournant décisif.

Plutôt que de subir, Laurent choisit de rebondir en se tournant vers la vente automobile. Fort de son expérience, de son réseau et de sa crédibilité, il parvient rapidement à relancer son activité. Un ancien client, devenu ami et concessionnaire, lui apporte un soutien précieux en lui confiant ses premiers véhicules à la vente.

Progressivement, la confiance s’installe. Les clients font appel à lui pour vendre leurs véhicules, et son parc gagne en attractivité et en reconnaissance.

Même s’il ne se considère pas comme un commercial dans l’âme, Laurent compense par une qualité essentielle : le travail. Il se forme, s’adapte et maîtrise rapidement les codes du métier. Mais surtout, il reste fidèle à ses valeurs : honnêteté, transparence et exigence.

Grâce à cela, AEH traverse la période du COVID sans faiblir, là où d’autres acteurs du secteur rencontrent de grandes difficultés.

En seulement trois ans, l’entreprise retrouve stabilité et dynamisme, toujours ancrée dans son quartier historique de la Plaine à Mougins. Aujourd’hui, elle occupe un local de 500 m² avec un parking permettant d’exposer près de 50 véhicules.

L’entreprise évolue également dans son identité et devient « Mougins Occasions by AEH ». Le garage propose désormais une sélection pointue de véhicules : sportives, modèles premium, voitures plaisir ou de collection, choisies avec passion.

Laurent s’entoure d’une équipe de confiance : Christophe, équipementier automobile, et Estelle, en charge de l’administratif et des ventes. À cela s’ajoute un réseau solide de professionnels : mécaniciens spécialisés et carrossiers reconnus, tous sélectionnés pour leur expertise et leur fiabilité.

Aujourd’hui, « Mougins Occasions by AEH » est une adresse reconnue et respectée dans la région. Sa clientèle fidèle n’hésite pas à recommander ses services, aussi bien sur les réseaux sociaux que lors d’événements automobiles.

Le garage propose une offre complète : dépôt-vente, achat, recherche personnalisée, service après-vente réactif et accompagnement administratif.

Plus qu’un professionnel, Laurent est un véritable passionné, reconnu pour son sérieux, sa disponibilité et la qualité de son travail.

Une adresse incontournable à Mougins

Mougins Occasions by AEH

560 Avenue de la Plaine – 06250 Mougins

06 09 51 85 52 / 04 93 75 31 60

https://www.aeh.fr/