Un compteur qui affiche plus de 150 000 km fait peur à beaucoup d'acheteurs. Pourtant, c'est souvent dans cette tranche que se trouvent les meilleures affaires. Une voiture régulièrement entretenue peut encore rouler très longtemps, alors qu'un exemplaire à 90 000 km laissé à l'abandon vous coûtera bien plus cher à garder. Tout l'enjeu est de savoir où regarder avant de sortir le chéquier.

Passé 150 000 km, certaines réparations deviennent plus probables. Autant les anticiper pour éviter les mauvaises surprises : chaque pièce auto dont vous repérez l'usure pendant la visite devient un argument pour discuter le prix. Et si une intervention s'impose après l'achat, une piece detachee d'occasion en bon état permet souvent de limiter la facture, à condition d'avoir bien identifié ce qui doit être remplacé.

Commencer par les papiers, pas par le moteur

Avant de soulever le capot, demandez le carnet d'entretien et toutes les factures. Un vendeur qui a gardé ses justificatifs, c'est déjà bon signe. Cherchez surtout trois choses : la dernière vidange, le remplacement de la distribution et celui de l'embrayage. Si rien n'est écrit, partez du principe que rien n'a été fait.

Le contrôle technique doit dater de moins de six mois et vous devez pouvoir lire le procès-verbal en entier, pas seulement le mot « favorable ». Les défaillances mineures notées en bas de page annoncent souvent les dépenses à venir : silentblocs, rotules, fuites d'huile.

Pensez aussi à demander le rapport HistoVec au vendeur. Gratuit, il reprend les changements de propriétaire, les sinistres à réparation contrôlée et les kilomètres relevés à chaque contrôle technique. Si le compteur affiche moins que lors du dernier passage, n'allez pas plus loin. Attention toutefois : pour une immatriculation d'avant 2009, les informations peuvent être incomplètes, et il faudra alors compter davantage sur les factures.

Les pièces qui coûtent cher à cet âge

Certains organes méritent une attention particulière, car leur remplacement pèse vite sur le budget.

La distribution

C'est le point numéro un. Une courroie de distribution qui casse peut détruire le moteur, et la facture dépasse alors la valeur de la voiture. Les constructeurs préconisent un remplacement selon un âge et un kilométrage qui varient beaucoup d'un modèle à l'autre, souvent entre 100 000 et 180 000 km. Si la facture ne figure pas dans le dossier, déduisez le coût du remplacement du prix demandé. Sur un moteur à chaîne, écoutez plutôt : un cliquetis au démarrage à froid trahit une chaîne ou un tendeur fatigués.

L'embrayage et le volant moteur

Après 150 000 km, l'état de l'embrayage mérite une attention particulière, surtout si la voiture a beaucoup roulé en ville. Sur de nombreux diesels, le volant moteur bimasse peut être concerné à peu près au même moment, et le remplacer en même temps que le kit d'embrayage est courant. Cela peut faire grimper la note à plus de mille euros, main-d'œuvre comprise.

Le turbo, le FAP et l'injection

Sur un diesel, un turbo fatigué se repère à une fumée bleutée ou noire, à un sifflement anormal et à un manque de reprise. Le filtre à particules, lui, souffre des trajets courts. Un voyant moteur allumé ou qui s'allume par intermittence doit déclencher une lecture des codes défaut avant toute signature.

La boîte automatique

C'est le poste le plus risqué. Une boîte qui patine, qui tarde à passer les rapports ou qui claque à l'enclenchement peut coûter plusieurs milliers d'euros. Vérifiez les préconisations d'entretien propres à la boîte et demandez si les interventions recommandées ont été réalisées.

Ce que vous pouvez vérifier vous-même

Voici les contrôles qui prennent dix minutes et qui en disent long :

Moteur à froid - Demandez au vendeur de ne pas le démarrer avant votre arrivée. Des difficultés de démarrage, des fumées inhabituelles ou des bruits persistants à froid méritent un contrôle approfondi, car un moteur chaud masque bien certains défauts.

Niveaux et huile - Vérifiez le niveau d'huile et recherchez d'éventuelles fuites. Une émulsion blanchâtre sous le bouchon mérite un contrôle, mais elle peut aussi venir de la condensation après de courts trajets.

Dessous de la voiture - Regardez les traces de fuite, l'état des soufflets de transmission et la corrosion des bas de caisse, des longerons et des supports de train.

Usure des pneus - Une usure irrégulière d'un seul côté signale souvent un problème de géométrie, de train ou de suspension.

Intérieur - Un volant lisse, un siège affaissé et des pédales très usées ne collent pas avec un kilométrage soi-disant bas.

Équipements - Testez les vitres, la climatisation, les verrouillages et tous les voyants du tableau de bord. L'électronique réserve des surprises sur les modèles récents.

L'essai routier fait le reste

Roulez au moins vingt minutes, sur route et si possible sur autoroute. Commencez par une portion de route abîmée : des claquements ou un train avant flou révèlent des amortisseurs, des biellettes ou des silentblocs fatigués.

Passez toutes les vitesses et vérifiez que l'embrayage ne patine pas en côte. Sur boîte manuelle, une pédale dure, haute ou qui accroche tout à la fin de sa course n'est pas bon signe.

Si un doute persiste, proposez de faire passer la voiture chez un garagiste indépendant. Un vendeur sérieux accepte sans hésiter, et quelques dizaines d'euros de diagnostic évitent parfois des milliers d'euros de regrets.

Négocier et connaître ses recours

Ce que vous avez relevé doit se traduire en euros. Chiffrez chaque réparation prévisible, demandez des devis par téléphone et déduisez-les du prix demandé. Si la distribution arrive à échéance et que le vendeur refuse d'en tenir compte dans le prix, mieux vaut comparer avec d'autres annonces.

Reste à savoir si l'affaire est vraiment rentable. Comparez le prix demandé, le coût des réparations prévisibles (distribution, embrayage, freins) et celui d'une voiture moins kilométrée. Un exemplaire à 150 000 km dont la distribution et l'embrayage viennent d'être changés, factures à l'appui, vaut souvent mieux qu'une voiture moins chargée mais sans aucun historique.

Gardez aussi en tête les règles de la garantie des vices cachés . L'acheteur doit pouvoir démontrer que le défaut était caché, suffisamment grave et déjà présent au moment de la vente, et le délai pour agir est de deux ans à partir de sa découverte. L'usure normale liée à l'âge et au kilométrage ne constitue pas, à elle seule, un vice caché. D'où l'intérêt de tout noter avant la vente, dans l'annonce comme sur le contrat.

Une bonne affaire se prépare

Acheter une voiture à plus de 150 000 km, c'est accepter de dépenser un peu, mais sans mauvaise surprise. Dossier d'entretien complet, kilométrage cohérent, essai sérieux et prix ajusté aux réparations à venir : si ces quatre points sont réunis, vous pouvez signer sereinement. S'il en manque deux, laissez-la à quelqu'un d'autre. Il y a toujours une autre annonce.