Acheter une voiture d’occasion à l’étranger peut être une très bonne affaire : davantage de choix, modèles mieux équipés, prix parfois plus attractifs, historique plus transparent dans certains pays… Mais l’achat transfrontalier demande aussi plus de méthode qu’un achat en France.

Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne ou Andorre : les démarches ne sont pas toujours les mêmes. Documents à demander au vendeur, TVA, douane, quitus fiscal, certificat de conformité, contrôle technique, plaques de transit, carte grise française… Voici tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture vue en annonce chez un vendeur étranger.

Peut-on acheter facilement une voiture à l’étranger ? Oui, acheter un véhicule d’occasion à l’étranger est tout à fait possible pour un acheteur français. C’est même une pratique courante, notamment dans les pays frontaliers. En revanche, il faut distinguer deux situations : achat dans l’Union européenne : Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, Espagne. Les démarches sont généralement plus simples, sans droits de douane, mais avec un quitus fiscal à obtenir pour immatriculer le véhicule en France ;

: Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, Espagne. Les démarches sont généralement plus simples, sans droits de douane, mais avec un quitus fiscal à obtenir pour immatriculer le véhicule en France ; achat hors Union européenne : Suisse et Andorre. L’importation impose un passage par la douane française, le paiement éventuel de droits et taxes, puis l’obtention du certificat de dédouanement nécessaire à l’immatriculation. La règle d’or est simple : ne jamais payer intégralement un véhicule étranger sans avoir vérifié les documents originaux, le numéro de châssis, l’historique, la conformité européenne et les conditions de rapatriement en France.

Les documents indispensables pour immatriculer une voiture étrangère en France Le dossier de base à prévoir Pour obtenir une carte grise française après l’achat d’un véhicule étranger, il faut généralement réunir : le certificat d’immatriculation étranger original ;

la facture d’achat si le vendeur est un professionnel, ou un contrat de vente si le vendeur est un particulier ;

une pièce d’identité de l’acheteur ;

un justificatif de domicile de moins de 6 mois ;

le permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule ;

une attestation d’assurance ;

le certificat de conformité européen, aussi appelé COC ;

un contrôle technique de moins de 6 mois si le véhicule a plus de 4 ans ;

le quitus fiscal pour un véhicule acheté dans l’Union européenne ;

le certificat de dédouanement 846 A pour un véhicule acheté hors Union européenne. Le certificat de conformité européen, ou COC Le certificat de conformité européen prouve que le véhicule correspond à un type réceptionné en Europe. C’est un document essentiel pour éviter une procédure plus lourde auprès de la DREAL. Avant d’acheter, vérifiez que le véhicule dispose d’une réception européenne. Si le vendeur ne fournit pas le COC, vous pouvez parfois l’obtenir auprès du constructeur ou de son représentant en France, mais cela peut coûter plusieurs dizaines ou centaines d’euros. Le contrôle technique Si la voiture a plus de 4 ans, un contrôle technique de moins de 6 mois est demandé pour l’immatriculation française. Selon les cas, un contrôle technique étranger peut être accepté, mais il est souvent plus simple de prévoir un contrôle technique français, surtout si le dossier est complexe ou si le véhicule vient d’un pays hors UE. Le délai pour demander la carte grise française Une fois le véhicule acheté et rapatrié, l’acheteur doit demander son certificat d’immatriculation français dans le délai légal. En pratique, il faut anticiper les démarches avant même d’aller chercher la voiture, car un document manquant peut bloquer l’immatriculation pendant plusieurs semaines.

TVA, douane et taxes : ce qu’il faut comprendre avant d’acheter Véhicule d’occasion ou véhicule neuf au sens fiscal ? Attention : une voiture peut être vendue comme “occasion” dans une annonce, mais être considérée comme neuve fiscalement. Pour l’administration, un véhicule est considéré comme neuf s’il a moins de 6 mois ou moins de 6 000 km. Si le véhicule est neuf au sens fiscal et acheté dans l’Union européenne, la TVA française est due en France. Si le véhicule a plus de 6 mois et plus de 6 000 km, il est considéré comme d’occasion au sens fiscal. Achat d’occasion dans l’Union européenne Pour une voiture d’occasion achetée dans un pays de l’Union européenne, il n’y a pas de droits de douane. Si vous achetez auprès d’un professionnel, le prix est généralement TTC dans le pays d’achat, parfois sous le régime de la TVA sur marge. Si vous achetez à un particulier, il n’y a pas de TVA à ajouter. Dans tous les cas, il faudra obtenir un quitus fiscal. Ce document prouve que le véhicule est en situation régulière au regard de la TVA et permet ensuite de demander la carte grise française. Achat hors Union européenne : Suisse et Andorre Pour un véhicule acheté en Suisse ou en Andorre, il faut déclarer l’importation à la douane française. L’acheteur peut devoir payer la TVA française, généralement 20 %, et des droits de douane selon l’origine du véhicule et les accords applicables. Après dédouanement, la douane remet le certificat 846 A. Ce document est indispensable pour immatriculer en France un véhicule provenant d’un pays hors Union européenne. Carte grise, malus CO2 et malus au poids La carte grise française d’un véhicule importé peut inclure plusieurs taxes : taxe régionale, frais fixes, taxe de gestion, redevance d’acheminement, et parfois un malus écologique ou un malus au poids lors de la première immatriculation en France. C’est un point important : une voiture déjà immatriculée à l’étranger peut être considérée comme immatriculée pour la première fois en France au moment de l’importation. Il faut donc simuler le coût de la carte grise avant l’achat, surtout pour les véhicules puissants, lourds ou fortement émetteurs de CO2.

Acheter une voiture en Belgique Pourquoi acheter en Belgique ? La Belgique est l’un des marchés les plus intéressants pour un acheteur français. La proximité géographique, la présence de vendeurs francophones, l’offre de véhicules récents et le système Car-Pass rendent l’achat relativement rassurant. Nous vous invitons également à retrouver notre dossier spécial pour la belgique qu'on avait publié il y a quelques années Les documents à demander au vendeur belge le certificat d’immatriculation belge, idéalement les deux volets ;

le certificat de conformité européen ;

la facture du professionnel ou le contrat de vente du particulier ;

le certificat de contrôle technique occasion ;

le Car-Pass ;

le rapport occasion lorsque le véhicule a été présenté au contrôle technique pour la vente ;

les factures d’entretien et le carnet d’entretien si disponibles. Le Car-Pass : un vrai avantage belge Le Car-Pass est l’un des grands atouts du marché belge. Il retrace les relevés kilométriques connus du véhicule et permet de limiter le risque de compteur trafiqué. Avant d’acheter une voiture belge, exigez ce document et vérifiez que la progression du kilométrage est cohérente. Les points de vigilance en Belgique vérifier que le véhicule a bien passé le contrôle technique pour la vente ;

contrôler que le numéro de châssis correspond sur tous les documents ;

prévoir des plaques de transit ou un transport sur plateau ;

éviter les vendeurs qui refusent de fournir le Car-Pass ou le certificat de conformité. Démarches en France après achat La Belgique faisant partie de l’Union européenne, il faudra demander un quitus fiscal, réunir le dossier ANTS, fournir le certificat d’immatriculation belge, le justificatif d’achat, le COC, le contrôle technique si nécessaire, puis demander la carte grise française.

Acheter une voiture au Luxembourg Pourquoi acheter au Luxembourg ? Le Luxembourg propose souvent des véhicules bien entretenus, parfois haut de gamme, avec des kilométrages raisonnables. Le marché est plus petit que celui de l’Allemagne ou de la Belgique, mais il peut être intéressant pour des modèles premium, récents ou fortement optionnés. Les documents à demander au vendeur luxembourgeois le certificat d’immatriculation luxembourgeois ;

la facture ou le contrat de vente ;

le certificat de conformité européen ;

le certificat de contrôle technique en cours de validité si le véhicule y est soumis ;

les factures d’entretien ;

une preuve claire de l’identité du vendeur professionnel ou particulier. Les points de vigilance au Luxembourg Le Luxembourg est un marché sérieux, mais il faut rester attentif aux véhicules importés auparavant depuis un autre pays. Une voiture vendue au Luxembourg peut avoir commencé sa vie en Allemagne, en Belgique ou ailleurs. Il est donc conseillé de demander l’historique complet, les anciennes factures et de vérifier le numéro VIN. Démarches en France après achat Comme le Luxembourg est dans l’Union européenne, la procédure est proche de celle d’un achat belge : quitus fiscal, certificat de conformité, contrôle technique si nécessaire, puis immatriculation sur le site de l’ANTS.

Acheter une voiture en Allemagne Pourquoi acheter en Allemagne ? L’Allemagne est l’un des plus grands marchés automobiles d’Europe. On y trouve un vaste choix de véhicules, notamment des berlines, breaks, SUV, sportives et modèles premium. Les prix peuvent être attractifs, mais l’offre est très large : il faut donc trier avec rigueur. Les documents à demander au vendeur allemand la Zulassungsbescheinigung Teil I, équivalent du certificat d’immatriculation partie circulation ;

la Zulassungsbescheinigung Teil II, document essentiel lié à la propriété du véhicule ;

la facture du professionnel ou le Kaufvertrag, contrat de vente, si achat à un particulier ;

le certificat de conformité européen ;

le rapport de contrôle technique allemand, appelé HU ou TÜV ;

les factures d’entretien ;

les documents relatifs aux plaques export si vous repartez par la route. Les plaques export allemandes Pour ramener une voiture d’Allemagne par la route, il faut généralement prévoir des plaques temporaires ou plaques export avec assurance. Cette étape doit être anticipée avec le vendeur, car elle peut nécessiter un passage au service local d’immatriculation. Les points de vigilance en Allemagne méfiez-vous des annonces très en dessous du marché ;

vérifiez impérativement la présence des deux parties de la carte grise allemande ;

contrôlez le TÜV, mais ne le considérez pas comme une garantie absolue ;

faites attention aux véhicules accidentés réparés, aux imports américains et aux compteurs incohérents ;

demandez une facture détaillée avec prix, kilométrage, VIN, identité du vendeur et régime de TVA. Démarches en France après achat L’Allemagne étant membre de l’Union européenne, il faut obtenir un quitus fiscal en France, fournir les documents allemands, le COC, la preuve d’achat, le contrôle technique si nécessaire, puis demander la carte grise française.

Acheter une voiture en Suisse Pourquoi acheter en Suisse ? La Suisse est réputée pour ses véhicules bien entretenus, souvent propres, suivis et correctement équipés. Certains modèles premium, sportifs ou rares peuvent y être intéressants. Mais la Suisse n’étant pas dans l’Union européenne, l’achat est administrativement plus lourd. Les documents à demander au vendeur suisse le permis de circulation suisse ;

la facture ou le contrat de vente ;

le certificat de conformité européen si disponible ;

les factures d’entretien ;

les documents de contrôle technique suisse, lorsque disponibles ;

une preuve d’origine du véhicule si elle peut réduire ou supprimer les droits de douane. Douane, TVA et certificat 846 A L’achat en Suisse implique un passage en douane. L’acheteur doit déclarer le véhicule à l’importation en France. La TVA française est due, et des droits de douane peuvent s’ajouter selon l’origine du véhicule et les justificatifs fournis. Une fois les droits et taxes réglés, la douane remet le certificat de dédouanement 846 A. Sans ce document, la carte grise française ne pourra pas être obtenue. Les points de vigilance en Suisse calculer le prix final avec TVA, droits de douane, change CHF/EUR, transport, COC et carte grise ;

vérifier que le véhicule est conforme aux normes européennes ;

éviter les véhicules modifiés, préparés ou importés hors Europe sans réception européenne claire ;

ne pas sous-estimer le coût du malus écologique en France ;

prévoir le rapatriement : plaques temporaires, assurance ou transport professionnel. Démarches en France après achat Après le passage en douane et l’obtention du 846 A, il faut réunir le certificat d’immatriculation suisse, la preuve d’achat, le COC, le contrôle technique si nécessaire, les justificatifs personnels et déposer la demande d’immatriculation en France.

Acheter une voiture en Italie Pourquoi acheter en Italie ? L’Italie peut être intéressante pour certains modèles sportifs, citadines, véhicules premium ou voitures de passion. On y trouve parfois des configurations différentes du marché français. En revanche, l’administratif italien peut être plus complexe si les documents ne sont pas parfaitement réunis. Les documents à demander au vendeur italien la carta di circolazione, ou libretto, équivalent du certificat d’immatriculation ;

le certificat de propriété, ou document PRA ;

la facture ou l’acte de vente ;

le certificat de conformité européen ;

les justificatifs de radiation pour export si nécessaires ;

les factures d’entretien ;

le contrôle technique italien si disponible. Les points de vigilance en Italie vérifier que la propriété du véhicule est claire et que le vendeur est bien habilité à vendre ;

s’assurer que le véhicule peut être exporté et réimmatriculé en France ;

se méfier des dossiers incomplets ou des documents non originaux ;

prévoir une traduction si certains documents sont difficiles à exploiter ;

contrôler l’historique d’entretien, surtout sur les véhicules sportifs ou premium. Démarches en France après achat L’Italie étant dans l’Union européenne, il faudra demander le quitus fiscal, fournir les documents italiens, la preuve d’achat, le certificat de conformité, le contrôle technique si nécessaire et déposer le dossier d’immatriculation en France.

Acheter une voiture en Espagne Pourquoi acheter en Espagne ? L’Espagne peut offrir de bonnes opportunités sur certains véhicules récents, citadines, SUV et modèles diesel ou essence bien équipés. Le climat peut être favorable à la carrosserie, mais l’historique doit être vérifié avec attention. Les documents à demander au vendeur espagnol le permiso de circulación ;

la ficha técnica, ou tarjeta ITV ;

le contrat de vente ou la facture ;

le certificat de conformité européen ;

le rapport DGT, recommandé pour vérifier la situation administrative ;

la preuve que l’ITV est en règle ;

les factures d’entretien. Le rapport DGT : une vérification utile En Espagne, il est fortement conseillé de demander un rapport de la DGT avant l’achat. Il permet de vérifier la situation administrative du véhicule, notamment l’existence éventuelle de charges, restrictions, dettes ou anomalies pouvant bloquer la vente ou l’exportation. Les points de vigilance en Espagne contrôler la cohérence entre le permiso de circulación, la ficha técnica et le numéro VIN ;

vérifier l’ITV et l’état administratif du véhicule ;

se méfier des véhicules ayant beaucoup roulé en location, VTC ou flotte ;

obtenir une facture complète si le vendeur est professionnel ;

anticiper le transport jusqu’en France. Démarches en France après achat Comme pour les autres pays de l’Union européenne, il faudra obtenir un quitus fiscal, fournir les documents espagnols, le COC, la preuve d’achat, le contrôle technique si nécessaire, puis demander l’immatriculation française.

Acheter une voiture en Andorre Pourquoi acheter en Andorre ? Andorre peut attirer certains acheteurs pour des véhicules premium, SUV, 4x4 ou modèles bien équipés. Mais il ne faut pas oublier qu’Andorre n’est pas membre de l’Union européenne. L’achat doit donc être traité comme une importation hors UE. Les documents à demander au vendeur andorran le certificat d’immatriculation andorran ;

la facture ou le contrat de vente ;

le certificat de conformité européen si disponible ;

les factures d’entretien ;

les documents permettant d’établir l’origine du véhicule ;

les documents utiles au dédouanement en France. Douane et taxes pour un véhicule acheté en Andorre En rentrant en France avec un véhicule acheté en Andorre, il faut le déclarer à la douane. Selon l’origine du véhicule et les justificatifs disponibles, des droits et taxes peuvent être dus. Le document clé à obtenir est le certificat de dédouanement 846 A, nécessaire pour la carte grise française. Les points de vigilance en Andorre ne pas confondre proximité géographique et simplicité administrative ;

vérifier si le véhicule est bien conforme aux normes européennes ;

anticiper les droits, taxes, frais de transport et coût de carte grise ;

éviter les véhicules sans COC ou avec modifications importantes ;

préparer le passage en douane avant de revenir en France. Démarches en France après achat Après dédouanement, il faut réunir le certificat 846 A, le certificat d’immatriculation andorran, la preuve d’achat, le COC, le contrôle technique si nécessaire et les justificatifs personnels pour demander la carte grise française.

Acheter à un particulier ou à un professionnel étranger : quelles différences ? Achat à un professionnel étranger Acheter à un professionnel peut offrir plus de sécurité : facture, garantie légale, meilleure traçabilité, accompagnement administratif, possibilité de plaques temporaires ou d’export. C’est souvent la solution la plus rassurante pour un premier achat à l’étranger. La facture doit être complète : identité du vendeur, numéro de TVA intracommunautaire si applicable, identité de l’acheteur, marque, modèle, VIN, kilométrage, prix, date de vente, régime de TVA, éventuelle garantie et description précise du véhicule. Achat à un particulier étranger L’achat à un particulier peut être moins cher, mais il offre moins de garanties. Il faut donc redoubler de vigilance : identité du vendeur, propriété du véhicule, absence de gage ou de dette, documents originaux, historique d’entretien, contrôle du numéro VIN et mode de paiement sécurisé.

Comment rapatrier la voiture en France ? Option 1 : rentrer par la route C’est possible si le véhicule est assuré, immatriculé temporairement et autorisé à circuler. Selon le pays, il faudra obtenir des plaques export, des plaques de transit ou une assurance temporaire. Cette solution est pratique, mais elle doit être organisée avant le départ. Option 2 : transport sur plateau ou par transporteur C’est souvent la solution la plus simple pour éviter les problèmes de plaques, d’assurance ou de contrôle routier. Elle ajoute un coût, mais sécurise le rapatriement, notamment pour les véhicules achetés loin de la frontière ou hors Union européenne. Option 3 : passer par un mandataire ou un spécialiste de l’import Un professionnel peut gérer la recherche, la négociation, le contrôle, l’achat, le transport et parfois l’immatriculation. Cette solution coûte plus cher, mais elle réduit le risque administratif et les mauvaises surprises.

Les avantages d’acheter une voiture à l’étranger Plus de choix : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne ou l’Italie offrent parfois un catalogue plus large que le marché français.

l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne ou l’Italie offrent parfois un catalogue plus large que le marché français. Des équipements différents : certains véhicules étrangers sont mieux dotés en options.

certains véhicules étrangers sont mieux dotés en options. Des prix parfois plus attractifs : surtout sur certains modèles premium, électriques, hybrides, breaks, SUV ou véhicules de niche.

surtout sur certains modèles premium, électriques, hybrides, breaks, SUV ou véhicules de niche. Des historiques mieux encadrés dans certains pays : le Car-Pass belge est un bon exemple.

le Car-Pass belge est un bon exemple. Des opportunités sur des modèles rares : certaines configurations sont difficiles à trouver en France.

Les inconvénients et risques d’un achat automobile à l’étranger Démarches plus longues : quitus fiscal, COC, douane, carte grise, contrôle technique.

quitus fiscal, COC, douane, carte grise, contrôle technique. Coût final parfois sous-estimé : transport, plaques, assurance, traduction, COC, taxes, malus, douane.

transport, plaques, assurance, traduction, COC, taxes, malus, douane. Recours plus compliqués : en cas de litige, le vendeur est dans un autre pays.

en cas de litige, le vendeur est dans un autre pays. Documents incomplets : un seul papier manquant peut bloquer l’immatriculation en France.

un seul papier manquant peut bloquer l’immatriculation en France. Risque de véhicule accidenté ou kilométrage douteux : surtout si l’historique est incomplet.

surtout si l’historique est incomplet. Différences d’équipements : un même modèle peut ne pas avoir les mêmes options selon le pays.

Les pièges à éviter absolument Un prix trop bas Une voiture étrangère affichée très en dessous du marché doit immédiatement éveiller les soupçons. Il peut s’agir d’une arnaque, d’un véhicule accidenté, d’un compteur trafiqué, d’un problème de TVA ou d’un véhicule impossible à immatriculer facilement en France. Un vendeur qui refuse les documents originaux Les copies ne suffisent pas. Avant paiement, il faut voir les documents originaux, vérifier le numéro VIN et s’assurer que le vendeur est bien le propriétaire ou un professionnel habilité. Un véhicule sans certificat de conformité L’absence de COC n’est pas toujours bloquante, mais elle peut compliquer fortement l’immatriculation. Pour un achat serein, privilégiez les véhicules disposant d’une réception européenne claire. Un paiement intégral avant de voir la voiture Ne versez jamais la totalité du prix avant d’avoir vu le véhicule, contrôlé les documents et sécurisé la transaction. Un acompte doit rester raisonnable et être formalisé par écrit. Une facture imprécise La facture ou le contrat doit indiquer le prix, le kilométrage, le numéro VIN, l’identité des parties, la date, le modèle exact et le régime de TVA. Une facture floue peut bloquer le quitus fiscal ou compliquer un recours. Oublier le malus et les taxes françaises Un véhicule importé peut coûter plus cher que prévu au moment de la carte grise. Avant d’acheter, simulez le coût d’immatriculation en France, notamment pour les SUV, sportives, grosses cylindrées et véhicules lourds.

Les astuces pour sécuriser son achat demander le numéro VIN avant de se déplacer ;

comparer le VIN sur le véhicule, la carte grise, le COC et la facture ;

exiger une facture ou un contrat bilingue si possible ;

demander des photos des documents avant le déplacement ;

vérifier l’historique d’entretien et les rappels constructeur ;

faire inspecter le véhicule par un garage indépendant ou un expert local ;

éviter les paiements en espèces importants ;

prévoir le transport avant de signer ;

simuler le coût de la carte grise et des taxes françaises ;

privilégier un vendeur professionnel bien identifié pour un premier achat étranger.

Checklist avant de signer Le prix est-il cohérent avec le marché ?

Le vendeur est-il clairement identifié ?

Le numéro VIN correspond-il sur tous les documents ?

Le certificat d’immatriculation original est-il disponible ?

Le certificat de conformité européen est-il disponible ?

Le contrôle technique est-il valable ?

La facture ou le contrat mentionne-t-il le kilométrage et le régime de TVA ?

Le véhicule est-il d’occasion au sens fiscal : plus de 6 mois et plus de 6 000 km ?

Le coût du quitus, de la douane, du transport et de la carte grise a-t-il été anticipé ?

Le rapatriement en France est-il organisé légalement ?

Tableau récapitulatif par pays Pays UE ou hors UE Document fiscal ou douanier pour la France Documents locaux importants Point fort Point de vigilance Belgique Union européenne Quitus fiscal Certificat d’immatriculation, COC, contrôle technique, Car-Pass Car-Pass très utile contre la fraude kilométrique Exiger les documents de vente complets Luxembourg Union européenne Quitus fiscal Certificat d’immatriculation, COC, contrôle technique Véhicules souvent bien entretenus Marché plus petit, historique parfois international Allemagne Union européenne Quitus fiscal Zulassungsbescheinigung Teil I et II, TÜV, COC, facture ou Kaufvertrag Grand choix de véhicules Vérifier les deux parties de la carte grise et les plaques export Suisse Hors Union européenne Certificat de dédouanement 846 A Permis de circulation, facture, COC, documents d’origine Véhicules souvent propres et bien suivis TVA, droits de douane, change et conformité à anticiper Italie Union européenne Quitus fiscal Libretto, certificat de propriété PRA, COC, facture ou acte de vente Modèles de passion et configurations intéressantes Ne pas acheter avec un dossier incomplet Espagne Union européenne Quitus fiscal Permiso de circulación, ficha técnica, ITV, rapport DGT, COC Offres intéressantes sur certains modèles récents Vérifier charges, dettes et situation administrative Andorre Hors Union européenne Certificat de dédouanement 846 A Certificat d’immatriculation andorran, facture, COC, documents d’origine Certains véhicules premium ou 4x4 intéressants Douane et taxes à prévoir avant le retour en France